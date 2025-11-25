Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Seltsame Orte

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 25.11.2025
Seltsame Orte

The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Folge 1: Seltsame Orte

40 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Dan Aykroyd erkundet ein mysteriöses geographisches Phänomen im Lake Michigan und weitere wilde und seltsame Orte - darunter eine unheimliche Insel voller Puppen mit einer dunklen Vergangenheit, gasgefüllte explosive Seen, Höhlen, die gefährliche Viren beherbergen, und der unheimlichste Ort in den USA.

