Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Bizarre Todesfälle

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 25.11.2025
Bizarre Todesfälle

Bizarre TodesfälleJetzt kostenlos streamen

The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Folge 2: Bizarre Todesfälle

41 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Dan Aykroyd und sein Team spüren die seltsamsten und bizarrsten Todesfälle der Geschichte auf: Im Jahr 1814 tötet die Bierflut von London acht Menschen. Und: Im Jahr 1919 wird die Stadt Boston nach einer Explosion von einer meterhohen Flutwelle aus Melasse überrascht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Kabel Eins Doku
The Unbelievable - mit Dan Akroyd

The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Alle 1 Staffeln und Folgen