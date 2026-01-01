The UnXplained - Mysterien des Universums
Folge 1: Das Wunder der Erde
41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
William Shatner geht den Rätseln unserer Erde auf den Grund. Wie ist sie entstanden, und was sind die Geheimnisse ihres Fortbestehens? Und wie lange wird uns der Blaue Planet beheimaten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The UnXplained - Mysterien des Universums
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC