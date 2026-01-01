The UnXplained - Mysterien des Universums
Folge 2: Sind wir allein?
41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Die Frage, ob es außerirdisches Leben gibt, ist so alt wie die Menschheit selbst. Unidentifizierte Objekte, gesichtet von Militärpiloten oder außerirdische Sonden, die durch unser Sonnensystem fliegen - Sind wir womöglich nicht allein?
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC