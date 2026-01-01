Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 18.01.2026
Folge 7: Venus, die Erde der Zukunft?

41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Menschen haben den Drang, in unbekannte Gebiete vorzudringen, um neue Entdeckungen zu machen. Während eine neue Ära der Raumfahrt beginnt, stellt sich die Frage: Was werden wir finden, wenn wir andere Planeten erreichen? Welche Gefahren lauern hinter den Grenzen des Vorstellbaren?

