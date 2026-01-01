The UnXplained - Mysterien des Universums
Folge 8: Unendliche Weiten
41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Der Mond der Erde ist nur einer von Hunderten im Sonnensystem. Jeder von ihnen birgt eine geheimnisvolle und oft bizarre Welt. Könnten fremde Monde der Schlüssel zur Erforschung des Weltraums sein und vielleicht sogar ein neues Zuhause für die Menschheit bieten?
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC