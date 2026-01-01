Zum Inhalt springenBarrierefrei
The UnXplained - Mysterien des Universums

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 18.01.2026
The UnXplained - Mysterien des Universums

Folge 8: Unendliche Weiten

41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Der Mond der Erde ist nur einer von Hunderten im Sonnensystem. Jeder von ihnen birgt eine geheimnisvolle und oft bizarre Welt. Könnten fremde Monde der Schlüssel zur Erforschung des Weltraums sein und vielleicht sogar ein neues Zuhause für die Menschheit bieten?

