The Voice Rap by CUPRA

Blind Auditions 2: Das Spiel beginnt

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 24.09.2023
29 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 12

In der zweiten Runde der Blind Auditions machen die Coaches Kool Savas und Dardan klar, dass sie nicht nur gegeneinander kämpfen, sondern mit ihrem Rap-Talent auch den Sieg von "The Voice of Germany" 2023 holen wollen. Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz müssen sich warm anziehen.

ProSieben
