Thema Spezial: Sex auf Drogen - Warum der gefährliche Trend zunimmt vom 21.07.2025

49 Min.Folge vom 21.07.2025

Eineinhalb Jahre lang ist "Thema"-Redakteur Christoph Feurstein tief in eine Welt großer Tabus eingetaucht. Es geht um Sex und Drogen. Und um die toxische Verbindung der beiden. Chemsex ist ein besorgniserregender Trend, der gerade um sich greift: In einer Welt, in der Konkurrenzkampf, Leistungsdruck und Selbstoptimierung im Vordergrund stehen, greifen immer mehr Menschen zu Drogen, um sich bei der „schönsten Sache der Welt“ entspannen zu können. Bildquelle: ORF

