Fast acht Jahre suchte Brigitta S. nach ihrer verschwundenen Tochter Jennifer. Nun gestand ihr Ex-Freund: Er habe sie 2018 erwürgt und im Wald abgelegt. Wie kam es nach all den Jahren zur Aufklärung? Inhalt: "Wenn ich Jennifer finde, kann ich wieder in die Zukunft blicken, jetzt herrscht Stillstand", sagte Brigitta S. vor zwei Jahren in der ORF-Sendung "Am Schauplatz". Fast acht Jahre lang hat sie nach ihrer Tochter gesucht, in Wäldern nach der Leiche gegraben. Für die Mutter war immer klar, dass Jennifer Opfer einer Gewalttat geworden war, seit sie im Jänner 2018 plötzlich verschwand. Am vergangenen Wochenende hat der mittlerweile 32 Jahre alte Ex-Freund von Jennifer ein Geständnis abgelegt. Weil sie sich damals von ihm trennen wollte, habe der Niederösterreicher sie erwürgt und in einem Wald am Truppenübungsplatz Allentsteig abgelegt, sagt er der Polizei. Wie wurde der Fall nun doch noch aufgeklärt? Bildquelle: ORF Wer sich in einer Notsituation befindet, kann umgehend Hilfe erhalten: Hilfe für Frauen und Kinder • Frauen-Helpline: 0800222555 • 24-Stunden-Frauennotruf: 0171719 • 24-Stunden-Notruf der Wiener Frauenhäuser: 057722 • Rat auf Draht: 147 • Telefonseelsorge: 142 • Gewaltschutzzentren Österreichs: 0800700 217 Beratung für Männer • Männerinfo: 0800 400777 • Männerberatung Mannsbilder: 0512 576644 • Männernotruf: 0800 246247 • Männerberatung Wien: 01 6032828 • Männerberatung der Caritas: 02742 353510 335
