Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 13.12.2022: Hunde, Hähne und ein Kalb
44 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 6
Seit ihrem letzten Campingtrip am Wasser leidet Hündin Fisher an einer unbekannten Krankheit. Der 14-jährige Spaniel-Mix nimmt kein Futter mehr zu sich und wirkt lethargisch. Hundehalter Jim hat den Verdacht, dass Fisher im Eifer des Gefechts eine zu große Muschel oder unzerkaute Krebse verschluckt haben könnte. Mittels Röntgenaufnahme soll nun abgeklärt werden, ob tatsächlich ein Fremdkörper für die Probleme verantwortlich ist. Derweil muss Dr. Jeff den komplizierten Knochenbruch in der Pfote von Vierbeiner T-Bone richten, und Katze Lily hat sich einen Riss in der Unterlippe zugezogen.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
