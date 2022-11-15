Implantate für ein Zebu-RindJetzt kostenlos streamen
Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 15.11.2022: Implantate für ein Zebu-Rind
45 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12
Welpe Kova hat Schlimmes durchgemacht. Der 3 Monate junge Vierbeiner wurde von der Straße gerettet. Doch als Dr. Jeff das Tier genauer in Augenschein nimmt, macht er eine schockierende Entdeckung. Auf Kova wurde mit einer Luftdruckwaffe geschossen! Mindestens 3 Kugeln stecken noch im Körper. Auch Kater Elmo hat es fies erwischt: Bei einer brutalen Hundeattacke hat er einen Kieferbruch davongetragen. Später bekommt es Dr. Jeff mit Zebus, so genannten Buckelrindern, zu tun, und der Cheftierarzt baut einen ganz privaten Swimmingpool für Lieblingshund Fred.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.