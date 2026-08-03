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Tim Rex im All

NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 03.08.2026
Sternschnuppe / Der Ball / Ballon

Sternschnuppe / Der Ball / BallonJetzt kostenlos streamen

Tim Rex im All

Folge 1: Sternschnuppe / Der Ball / Ballon

23 Min.Folge vom 03.08.2026

Tim, Tommy, Tia und Papa sitzen auf einem Asteroiden fest. Darüber hinaus müssen Tim und seine Freunde einen Ball aus Mamas Schlafzimmer holen. Außerdem hängt Tias Ballon in einem Baum fest, woraufhin er ihn befreien will.

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