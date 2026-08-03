Staffel 1Folge 1vom 03.08.2026
Sternschnuppe / Der Ball / BallonJetzt kostenlos streamen
Tim Rex im All
Folge 1: Sternschnuppe / Der Ball / Ballon
23 Min.Folge vom 03.08.2026
Tim, Tommy, Tia und Papa sitzen auf einem Asteroiden fest. Darüber hinaus müssen Tim und seine Freunde einen Ball aus Mamas Schlafzimmer holen. Außerdem hängt Tias Ballon in einem Baum fest, woraufhin er ihn befreien will.
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Tim Rex im All
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany