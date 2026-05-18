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Tim Rex im All

NickelodeonStaffel 1Folge 4vom 18.05.2026
Raketenschuhe / Der Mondpapagei / Saurierball

Raketenschuhe / Der Mondpapagei / SaurierballJetzt kostenlos streamen

Tim Rex im All

Folge 4: Raketenschuhe / Der Mondpapagei / Saurierball

23 Min.Folge vom 18.05.2026

Tim probiert ein paar neue Raketenstiefel aus, aber die fliegen schnell in alle Richtungen. Tim, Tommy und Tia passen auf den Mondpapagei der Brontes auf. Tim, Tommy und Tia treten beim Fangball gegen ihre Eltern an.

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