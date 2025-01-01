Tinderreisen
Folge 1: Episode 1
47 Min.Ab 12
Luis und Thomas reisen nach Slowenien. Ihre Mission: Urlaub machen und auf Tinder schöne Frauen kennenlernen. Am Zielort angekommen fiebert Luis schon gespannt seinem ersten Date mit Simona entgegen. Thomas dagegen hat Startschwierigkeiten. Curvy-Model Costina und Nanny versuchen ihr Glück in Malta. Vor Ort wird dann fleißig nach rechts gewischt. Bella und Martina hat es der Süden angetan. In Italien gehen die beiden auf Tinder- Männerjagd.
Weitere Folgen in Staffel 3
Tinderreisen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV