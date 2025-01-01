Tinderreisen
Folge 7: Episode 7
48 Min.Ab 12
Während Tinderking Luis ein romantisches Date am Strand von Portorož genießt, macht sich Thomas auf den Weg zum Auto. Hier wollten er und sein Kumpel übernachten. Doch der Wagen ist weg und ein Hotelzimmer wurde nicht gebucht. Auf Malta lässt sich Nanny derweil von Kyle mit Wein abfüllen. Ihre Freundin Costina trifft einen Texaner, der sie immer wieder "Tiffany" nennt. Sonst ist das Date aber genau nach ihrem Geschmack, deshalb hört sie absichtlich weg, wenn er das sagt.
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
