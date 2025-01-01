Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Episode 6

ATVStaffel 3Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 6: Episode 6

48 Min.Ab 12

In Ljubljana lässt sich "Tinderking" Luis ein ausgefallenes Tattoo stechen, um sein Date Masha zu beeindrucken. Für seinen Freund Thomas heißt es derweil fleißig weiter "swipen". Den Malta-Urlauberinnen Costina und Nanny fehlt es nicht an Zweisamkeit. Nanny hat sogar einen neuen Verehrer. Herzschmerz ist dagegen in Prag angesagt: Zwischen Niklas und Anete ist es zu Ende. Sein Freund Armin ist stolz auf ihn - auch wenn Niklas Anete eher unschön den Laufpass gegeben hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 7 Staffeln und Folgen