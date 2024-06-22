Tiroler Kostbarkeiten
Folge 1: Tiroler Kostbarkeiten
25 Min.Folge vom 22.06.2024
Wie wichtig ist es, an seinem Arbeitsplatz zufrieden und glücklich zu sein? Das schafft nicht jeder. Wir besuchen drei außergewöhnliche Tirolerinnen in ihrer ganz besonderen Welt. Eine Museumsleiterin in Rattenberg, eine Wanderführerin in der Rosengartenschlucht bei Imst und die Chefin des Mühlendorfs im Gschnitztal. Ein Film gestaltet von Katharina Kramer. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol
Altersfreigabe:
0