Tiroler Kostbarkeiten
1 StaffelAb 0
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Tiroler Kostbarkeiten
Wie wichtig ist es, an seinem Arbeitsplatz zufrieden und glücklich zu sein? Das schafft nicht jeder. Wir besuchen drei außergewöhnliche Tirolerinnen in ihrer ganz besonderen Welt. Eine Museumsleiterin in Rattenberg, eine Wanderführerin in der Rosengartenschlucht bei Imst und die Chefin des Mühlendorfs im Gschnitztal. Ein Film gestaltet von Katharina Kramer.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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