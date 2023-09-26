Zum Inhalt springenBarrierefrei
Titanen aus Stahl

DMAXFolge vom 26.09.2023
Folge vom 26.09.2023: Die Jagdbomber-Schatzsuche

45 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 12

Aus Alt mach Neu: Helmut Hoffmann und sein Sohn Sascha kennen sich bestens mit Nutzfahrzeugen aus. Auf dem riesigen Areal des Familienbetriebs reiht sich ein betagter Lastkraftwagen an den nächsten. In dieser Folge richtet das Duo einen Mercedes 1624 her. Detlef Gossow schraubt derweil mit seinen Kumpels an einem Doppeldeckerbus aus DDR-Zeiten. Der DO 56 ist das Sahnehäubchen einer beachtlichen Sammlung. Und Achim und Elmar Meier restaurieren historische Flugzeuge. Die Brüder sind auf der Suche nach passenden Ersatzteilen für eine Focke-Wulf 190 D-9.

