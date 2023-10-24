Zum Inhalt springenBarrierefrei
Titanen aus Stahl

Neue Kette für einen Oldtimer-Panzer

DMAXFolge vom 24.10.2023
Neue Kette für einen Oldtimer-Panzer

Titanen aus Stahl

Folge vom 24.10.2023: Neue Kette für einen Oldtimer-Panzer

45 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12

Isabella und Chris Fuchs halten bei Philipp aus dem Hanfbachtal Ausschau nach einer Feldküche. Dabei gerät ein weiteres Objekt der Begierde in den Fokus des Duos. Michael Fröhlich nimmt unterdessen mit einer Kundin einen Triumph Spitfire unter die Lupe. Ist der Oldtimer noch zu retten? Und Mario Tänzer hat ein Faible für Panzer und Militärfahrzeuge. In seiner Halle steht seit fast drei Jahren ein unfertiger T-34-Panzer aus sowjetischer Produktion. Der passionierte Sammler will eine neue Kette auf die Räder ziehen, aber das ist ein schwieriges Unterfangen.

