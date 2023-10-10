Zwei Leichenwagen zum Sterben schönJetzt kostenlos streamen
Titanen aus Stahl
Folge vom 10.10.2023: Zwei Leichenwagen zum Sterben schön
45 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 12
Isabella und Chris Fuchs führen am Bodensee ein Abschleppunternehmen. Aber ihr Herz haben die beiden an Oldtimer verloren. Die Reparaturarbeiten erledigt das Paar in der heimischen Werkstatt selbst. In dieser Folge hat es Isabella auf einen Leichenwagen abgesehen. Philipp aus dem Hanfbachtal schleppt unterdessen einen alten THW-Mannschaftswagen in seine Werkstatt, denn das Fahrzeug will nicht anspringen. Und bei Sascha Hoffmann in Oberhausen findet man alles, was das Lkw-Schrauber-Herz begehrt, wie zum Beispiel eine MAN-Fahrerkabine mit Seltenheitswert.
