Titanen aus Stahl
Folge vom 30.12.2024: Platz da für Rollo die Straßenwalze!
45 Min.
Philipp aus dem Hanfbachtal handelt mit Militär- und Nutzfahrzeugen. In dieser Folge werden auf dem Betriebsgelände zwei Vehikel der Marke Puch und zwei Radlader aus der Schweiz angeliefert. Der wahre Schatz verbirgt sich aber in mehreren ominösen Kisten. Baumaschinen-Spezialist Marcus Thiel und sein Mitarbeiter „Blitzi“ helfen derweil einer Straßenwalze aus den Fünfzigern auf die Sprünge. Der zwölf Tonnen schwere Koloss will nicht anspringen. Und Mario Tänzer hat eine neue Attraktion für sein Museum im Visier. Die Feldbahnlokomotive ist 70 Jahre alt.
Genre:Unterhaltung, Auto
