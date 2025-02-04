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Titanen aus Stahl

Auf Umwegen zum Steiger-Glück

DMAXFolge vom 04.02.2025
Auf Umwegen zum Steiger-Glück

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Titanen aus Stahl

Folge vom 04.02.2025: Auf Umwegen zum Steiger-Glück

45 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

Isabella und Chris Fuchs benötigen für geplante Umbauarbeiten einen Steiger mit mindestens 17 Metern Hubhöhe. Um einen potenziellen Kandidaten in Augenschein zu nehmen, fahren sie vom Bodensee bis nach Bremen. Doch das Objekt der Begierde entspricht nicht den Erwartungen. Hat das Paar einen Plan B in petto? Mario Tänzer tüftelt derweil im Harz an seiner Feldbahn-Lok. Der Anlasser für den Dieselmotor passt nicht. Und Marcus Thiel soll für einen Kunden zwei Explosionsrammen zum Laufen bringen. Die Maschinen kamen früher im Straßenbau zum Einsatz.

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