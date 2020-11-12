Tödliche Schwestern
Folge vom 12.11.2020: Die Halstead-Schwestern
44 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12
Darrell und Janet Tyburski aus North Ridgeville, Ohio, sind ein glückliches Paar, bis Tochter Shelly mit einem Blutschwamm im Gesicht zur Welt kommt. Jahre später wird Hannah geboren, ein schönes Kind, das sofort Janets Liebling ist. Nach weiteren zwei Jahren ist die Familie mit Paige, der dritten Tochter, komplett. Dann beginnen die Probleme: Während Hannah und Paige alles richtig machen, wird Shelly immer mehr zum schwarzen Schaf der Familie. Janet scheint ihre älteste Tochter zu verabscheuen - bis ein Drama geschieht: Eine der Töchter wird an einem Märztag brutal ermordet im Schnee gefunden.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.