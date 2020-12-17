Die Schwestern und der SchwagerJetzt kostenlos streamen
Tödliche Schwestern
Folge vom 17.12.2020: Die Schwestern und der Schwager
44 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12
Patricia DeRosa und Sheila Tompkins aus Oklahoma sind Halbschwestern und stammen aus der unteren Mittelschicht. Sheila bewundert die um neun Jahre ältere Patricia sehr und ist tieftraurig, als sie Oklahoma verlässt, um mit ihrem Mann Fred, einem Offizier, auf Reisen zu gehen. Die beiden bekommen zwei Kinder und lassen sich in North Carolina nieder. 15 Jahre später zieht die Familie nach High Point in eine sehr vornehme Wohngegend. Was keiner weiß: Sheila ist eifersüchtig auf Pats gut situiertes Leben und tut alles daran, einen Keil zwischen das Paar zu treiben, bis ein brutaler Mord geschieht.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.