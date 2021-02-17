Tödliche Schwestern
Folge vom 17.02.2021: Blutige Abrechnung
44 Min.Folge vom 17.02.2021Ab 12
Die Henries führen mit ihren Töchtern, den eineiigen Zwillingen Jessica und Jordan, ein glückliches Leben in Fernandina Beach, Florida. Dort lernen die Mädchen auch Stephen Lee kennen, einen hübschen, exzentrischen Jungen, der ihr späteres Leben auf den Kopf stellen wird. Jessi, die schon als Siebenjährige in Stephen verknallt war, trifft ihn mit 22 wieder. Er ist inzwischen 27 und Tattoo-Künstler. Die beiden verlieben sich und ziehen zusammen. Doch die Beziehung wird schnell toxisch und zerstörerisch, ist von Drogen, Alkohol und Gewalt geprägt. - Eine Liebesgeschichte, die nur in einer schrecklichen Tragödie enden kann.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.