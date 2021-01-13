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Tödliche Schwestern

Teenager und Waffen

TLCFolge vom 13.01.2021
Teenager und Waffen

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Tödliche Schwestern

Folge vom 13.01.2021: Teenager und Waffen

45 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 12

Troyce und Mike Sneary aus Pensacola, Florida, sind gutherzige Menschen und adoptieren zu ihren eigenen Kindern zwei Mädchen, die aus schwierigen Verhältnissen stammen. Elena leidet unter einem Fetalen Alkoholsyndrom und beide waren durch traumatische Erlebnisse starkem emotionalen Stress ausgesetzt. Doch Wildfang Elena und die schüchterne Christina verstehen sich blendend und hängen zusammen wie die Kletten - bis in der Mittelschule verschiedene Probleme aufkommen, und aus den Schwestern Rivalinnen werden. Neid und Eifersucht sind schließlich so extrem, dass ein grauenvoller Mord geschieht.

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