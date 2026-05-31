Too Large - Mein Leben in XXL
Folge vom 31.05.2026: Herausforderung: Kreuzfahrt
45 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Keiths enormes Übergewicht droht, seine Ehe und seine Gesundheit zu ruinieren. Mit über 320 Kilo und schweren Folgeerkrankungen muss er dringend abnehmen, um für eine lebensrettende Adipositas-OP infrage zu kommen. Doch auf ihrer Kreuzfahrt wird das zur echten Herausforderung: Rund um die Uhr verführen hier Buffets, süße Desserts und riesige Portionen. Keith schwankt zwischen Disziplin und alten Gewohnheiten, gönnt sich immer wieder Ausnahmen und kämpft gleichzeitig mit schlechtem Gewissen. Während seine Frau ihn unterstützt und antreibt, wächst der Druck. Schafft es Keith trotzdem, genug Gewicht zu verlieren?
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Genre:Gesundheit, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.