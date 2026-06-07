Sollen wir die OP gleich streichen?Jetzt kostenlos streamen
Too Large - Mein Leben in XXL
Folge vom 07.06.2026: Sollen wir die OP gleich streichen?
45 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6
Crystal wiegt über 240 Kilo – und trägt ein Geheimnis mit sich herum, das sie seit Jahren belastet: Sie ist lesbisch, hat ihre Sexualität jedoch aus Angst vor Ablehnung vor allen verborgen. Um den inneren Druck zu verdrängen, flüchtet sie sich ins Essen. Als ihre Gesundheit immer schlechter wird, entscheidet sich Crystal endlich für eine Magen-OP. Doch dafür muss sie nicht nur abnehmen, sondern sich auch ihren Gefühlen stellen. In der Therapie erkennt Crystal den Zusammenhang zwischen ihrem unkontrollierten Essverhalten und ihrem Versteckspiel. Schritt für Schritt schafft sie es, sich zu öffnen.
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Genre:Gesundheit, Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.