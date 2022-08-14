Zum Inhalt springenBarrierefrei
Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben

Keine halben Sachen: Flitzen, flirten und ein Höhenflug

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 14.08.2022
Keine halben Sachen: Flitzen, flirten und ein Höhenflug

Keine halben Sachen: Flitzen, flirten und ein HöhenflugJetzt kostenlos streamen

Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben

Folge 2: Keine halben Sachen: Flitzen, flirten und ein Höhenflug

94 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 12

Die Dating-Reise geht weiter: Evelyn Burdecki verabredet sich mit sieben Single-Männern im Streichelzoo, auf einer Kartbahn und im Hochseilgarten. Dabei gibt es nicht nur viel zu lachen, sondern auch den ein oder anderen Aufreger: Ein frecher Kandidat löst bei Evelyn regelrechte Fluchtreflexe aus. Am Ende überwiegen die positiven Erlebnisse und die TV-Blondine hat die Qual der Wahl: Welchen Liebesanwärter möchte sie weiter kennenlernen und wer kassiert eine Abfuhr?

