SAT.1Staffel 1Folge 3vom 21.08.2022
92 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12

Dating-Expertin Dr. Köhldorfer macht Evelyn Burdecki eine besondere Überraschung: Die prominente Blondine erhält sechs Pakete und muss anhand des Inhalts der "Loveboxen" entscheiden, welchen Absender sie kennenlernen will. Die drei auserwählten Männer dürfen sich auf ein Blind-Date im Escape-Room und auf einem Bauernhof freuen. Bei welchem Single fühlt Evelyn sich wohl und wem gibt sie den Laufpass?

