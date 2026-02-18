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Total Reality Live

Die erste (geheime) Show

Talk? Now!Staffel 1Folge 1vom 18.02.2026
Die erste (geheime) Show

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Total Reality Live

Folge 1: Die erste (geheime) Show

61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Heimlich haben Yvonne und Maurice auf den roten Knopf gedrückt und eine erste Pilotshow von "Total Reality Live" gesendet. Anfangs nur für die Kanalmitglieder von Yvonnes YouTube Kanal, aber da diese Ausgabe bereits so gut ankam, gibt es diese Pilotfolge jetzt auch öffentlich und offiziell. Hier erklären Yvonne und Maurice wie sie sich kennengelernt haben und warum sie diese Show machen. Sie testen die vielen interaktiven Tools und weihen das Studio ein. Ein echter Testlauf, bevor es am 29.3. wirklich richtig los geht!

Weitere Folgen in Staffel 1

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