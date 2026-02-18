Nelson Mendes verliebt bei Survivor? Gino Bormann bei KDRS!Jetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 2: Nelson Mendes verliebt bei Survivor? Gino Bormann bei KDRS!
Als Teilnehmer der neuen Staffel „Survivor“ hat Nelson Mendes erlebt, was es heißt, mit nichts in der Wildnis zu stranden. In der aktuellen Folge von „Total Reality Live“ ist Nelson Mendes zu Gast. Bekannt wurde der gelernte Busfahrer schon vorher durch seine Influencer-Parodien und Online-Comedy an der Seite von Oli Pocher. Jetzt heißt es also selbst Reality-TV – und dann gleich das „dicke Brett“ bei Survivor. Wie sich Nelson geschlagen hat, hörst du in dieser Folge von „Total Reality Live“. Außerdem sprechen Yvonne Mouhlen und Maurice Gajda mit Gino Bormann. In der neuen Staffel „Kampf der Realitystars“ besucht Gino bereits zum zweiten Mal den thailändischen Strand, denn in der „Allstars-Staffel“ dürfen die unterhaltsamsten Teilnehmer noch einmal ran! Wie er sein zweites Mal fand und wie er zur neuen Moderatorin Arabella Kiesbauer steht, hörst du ebenfalls in dieser neuen Folge „Total Reality Live“. Dazu gibt es jede Menge Reality-TV-Gossip und die wichtigsten Schlagzeilen der Woche.
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