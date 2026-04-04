Totenfrau (1/6): Im Reich der TotenJetzt kostenlos streamen
Totenfrau
Folge 1: Totenfrau (1/6): Im Reich der Toten
Bestattungsunternehmerin Blum muss mitansehen, wie ihr Mann Mark, ein lokaler Polizist, bei einem schrecklichen Motorradunfall ums Leben kommt. Trotz der lähmenden Trauer versucht sie, ihr Familienleben mit ihren beiden Kindern und das Geschäft gemeinsam mit ihrem Assistenten Reza aufrechtzuerhalten. Doch bald entdeckt sie ein Geheimnis, das alles in ein neues Licht stellt. Nervenzerreißende Spannung bis zur letzten Minute! Besetzung: Anna Maria Mühe (Brünhilde Blum) Felix Klare (Massimo Ricci) Simon Schwarz (Herbert Jaunig) Robert Palfrader (Wilhelm Danzberger) Michou Friesz (Johanna Schönborn) Gregor Bloéb (Bertl Puch) Yousef Sweid (Reza Shadid) Romina Küper (Dunja) Hans Uwe Bauer (Karl Thaler) Emilia Pieske (Nela Thaler) Andrea Wenzl (Ute Ricci) u.a. Regie: Nicolai Rohde Bildquelle: ORF/Mona Film/ Barry Films/Stephan Burchardt, Stefanie Leo
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