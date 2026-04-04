Totenfrau (3/6): Fürchte dich vor den LebendenJetzt kostenlos streamen
Totenfrau
Folge 3: Totenfrau (3/6): Fürchte dich vor den Lebenden
Das plötzliche Verschwinden des Mannes nach dem Treffen mit Blum bleibt nicht unbemerkt. Seine Mutter, die im Ort sehr einflussreiche Geschäftsfrau Johanna Schönborn, stellt Nachforschungen an. Es ist unklar, wer wen im Dorf deckt. Beim Sichten des Mobiltelefons ihres ersten Opfers kommt Blum auf die Spur eines weiteren Täters – sie sucht ihn auf. Besetzung: Anna Maria Mühe (Brünhilde Blum) Felix Klare (Massimo Ricci) Simon Schwarz (Herbert Jaunig) Robert Palfrader (Wilhelm Danzberger) Michou Friesz (Johanna Schönborn) Gregor Bloéb (Bertl Puch) Yousef Sweid (Reza Shadid) Romina Küper (Dunja) Hans Uwe Bauer (Karl Thaler) Emilia Pieske (Nela Thaler) Andrea Wenzl (Ute Ricci) Bildquelle: ORF/Mona Film/ Barry Films/Stephan Burchardt
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