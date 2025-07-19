Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 19.07.2025: Zeit für einen Neuanfang
22 Min.Folge vom 19.07.2025
Keisha ist junge Witwe und Mutter zweier kleiner Kinder. Um sich und ihrer Familie einen neuen, positiven Lebensabschnitt zu ermöglichen, möchte sie in Gulf Shores, Alabama, ein Ferienhaus kaufen. Mit dabei ist ihre beste Freundin Echo, die sie bei der wichtigen Entscheidung tatkräftig unterstützt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.