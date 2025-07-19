Mit Familie und Hund ans MeerJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 19.07.2025: Mit Familie und Hund ans Meer
22 Min.Folge vom 19.07.2025
Ein vielbeschäftigtes Paar mit vier Kindern liebt es, dem Alltagsstress zu entfliehen – am liebsten an den Strand von Cape Charles in Virginia. Nach Jahren des Sparens möchten sie sich nun den Traum vom eigenen Ferienhaus erfüllen, in dem alle – auch der Familienhund – das Strandleben genießen können.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
