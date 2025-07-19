Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Mit Familie und Hund ans Meer

HGTVFolge vom 19.07.2025
Mit Familie und Hund ans Meer

Mit Familie und Hund ans MeerJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 19.07.2025: Mit Familie und Hund ans Meer

22 Min.Folge vom 19.07.2025

Ein vielbeschäftigtes Paar mit vier Kindern liebt es, dem Alltagsstress zu entfliehen – am liebsten an den Strand von Cape Charles in Virginia. Nach Jahren des Sparens möchten sie sich nun den Traum vom eigenen Ferienhaus erfüllen, in dem alle – auch der Familienhund – das Strandleben genießen können.

Alle verfügbaren Folgen