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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Das unvollendete Haus

HGTVFolge vom 17.03.2025
Das unvollendete Haus

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 17.03.2025: Das unvollendete Haus

45 Min.Folge vom 17.03.2025

Nach 13 Jahren Wochenend-Renovierungen wurde ein Ehepaar so ungeduldig, dass es fast alle Zimmer des Hauses abriss. Nun steht Jasmine vor der Herausforderung, in nur sieben Wochen das Obergeschoss mit den Schlafzimmern und das Hauptbadezimmer zu renovieren. Mit ihrem klaren Plan und viel Kreativität will sie die noch chaotischen Räume in ein harmonisches Zuhause verwandeln, das den langen Renovierungsprozess endlich krönt.

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