Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 24.03.2025: Familienerbstück
44 Min.Folge vom 24.03.2025
Ein Ehepaar war von Jasmines Arbeit im Obergeschoss so begeistert, dass es den Rest des Hauses selbst renovieren wollte – doch das Hauptgeschoss bleibt eine Baustelle. Jetzt liegt es an Jasmine, das Chaos in nur vier Wochen zu beseitigen. Mit durchdachtem Design und kreativen Lösungen erschafft sie ein einladendes Familienzimmer, ein stilvolles Esszimmer und einen gemütlichen Außenbereich.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.