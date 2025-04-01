Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Joglland in die WeststeiermarkJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 5: Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Joglland in die Weststeiermark
44 Min.Folge vom 01.04.2025
Die steirischen Schlösser und ihre Geschichte sind vielfältig und faszinierend. Stift Vorau, eines der bedeutendsten geistlichen Zentren der Region, besticht durch seinen wehrhaften Charakter. Im Apfelland thront das zweitgrößte Barockschloss Österreichs, Schloss Schielleiten, heute Heimat des ältesten Bundessportzentrums. Weiter südlich in Fürstenfeld verzaubert Schloss Welsdorf als romantische Hochzeitslocation. Den Abschluss bildet Schloss Hollenegg in der Weststeiermark, seit 1821 im Besitz der Familie Liechtenstein, ein wahres Juwel der Region. Regie: Fritz Aigner und Alfred Ninaus
