Traumschlösser und Ritterburgen - Die Oststeiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 6vom 09.05.2025
Folge 6: Traumschlösser und Ritterburgen - Die Oststeiermark

44 Min.Folge vom 09.05.2025

Vom Hochzeitsschloss bis zum Schauplatz für zeitgenössische Kunst - die Burgen und Schlösser der Oststeiermark sind mal romantisch, mal sperrig, in jedem Fall farbenfroh wie das Land selbst. Geschichten über bedeutende Adelsgeschlechter und streitbare Zeitgenossen - die Burgen und Schlösser der Oststeiermark sind voll davon. Und die Schlossherren und -damen von heute reihen sich da nahtlos ein - allesamt starke Charaktere, unverrückbar wie die Gemäuer selbst. Bildquelle: ORF/Ranfilm

ORF III
