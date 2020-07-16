Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 16.07.2020: Wie gewonnen, so zerronnen
46 Min.Folge vom 16.07.2020Ab 12
Tampa im Sunshine State Florida ist die Heimat der Dampiers. Die Familie ist sehr wohlhabend und führt ein Luxusleben mit allen Annehmlichkeiten. Hausherr Jeffrey ist 39 und kommt aus einer armen Chicagoer Familie, aber das Blatt wendete sich, als er 20 Millionen Dollar im Lotto gewann. Jeffrey hat jedoch nicht nur Glück im Spiel: Seine zweite Frau Crystal ist seine große Liebe. Die beiden leben auf großem Fuß, doch sie teilen auch gern und haben Crystals jüngere Schwestern nach Florida geholt. Aber eines Tages wendet sich das Blatt - und aus eitlem Sonnenschein wird Eifersucht, Neid und tödlicher Hass.
