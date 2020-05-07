Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 07.05.2020: Der goldene Käfig
46 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 12
Im exklusiven Huntington Beach in Südkalifornien lebt Familie Mullenix ihren Traum. Die Küstenstadt in Orange County ist bekannt für endlose Sommer und einen entspannten Lifestyle, so wie Geschäftsmann Bruce, seine Frau Barbara, die sich als Schauspielerin in Hollywood versucht, und ihre bezaubernde Teenie-Tochter Rachael es lieben. Doch so perfekt, wie die Familie von außen wirkt, sieht es hinter den Kulissen nicht aus: Bruce und Barbara sind seit Jahren geschieden und leben nur Rachael zuliebe unter einem Dach. Das sorgt für Spannungen und Hass, der eines Tages zu einem brutalen Mord führt.
