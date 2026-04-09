Treffpunkt Österreich vom 13.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Österreich
Folge vom 09.04.2026: Treffpunkt Österreich vom 13.04.2026
20 Min.Folge vom 09.04.2026
Sophie Werner, Wolfgang Schiefer und Jenny Laimer-Schiefer sprechen über die folgenden Themen: Ungarn hat gewählt – was bedeutet das für Österreich? - Meat Exhaustion Day - Wie Rex-fit sind Österreichs Vierbeiner?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: ProSiebenSat.1 Puls 4