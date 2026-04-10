Treffpunkt Österreich vom 14.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Österreich
Folge vom 10.04.2026: Treffpunkt Österreich vom 14.04.2026
20 Min.Folge vom 10.04.2026
Sophie Werner, Wolfgang Schiefer und Jenny Laimer-Schiefer sprechen über die folgenden Themen: OMV reduziert eigenmächtig Spritpreisbremse – Erweiterter Jugendschutz bei Schullaptops – Neuer Luxus an der Adriaküste in Italien
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 Puls 4