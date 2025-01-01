Triff deinen Feind - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Triff deinen Feind
Folge 3: Triff deinen Feind - Staffel 1 Folge 3
51 Min.Ab 6
Bei "Triff deinen Feind - Reden statt Haten" treffen jeweils zwei Menschen aufeinander, die durchwegs unterschiedliche Ansichten, Meinungen oder Lebenseinstellungen haben. Sexualität, Glaube, Gender, Nationalität oder auch die Corona-Pandemie sind Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen und spalten. Auf PULS 4 bekommen diese Angelegenheiten nun eine Plattform zur Diskussion und das von Angesicht zu Angesicht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Triff deinen Feind
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4