PULS 4Staffel 1Folge 5
50 Min.Ab 6

Bei "Triff deinen Feind - Reden statt Haten" treffen jeweils zwei Menschen aufeinander, die durchwegs unterschiedliche Ansichten, Meinungen oder Lebenseinstellungen haben. Sexualität, Glaube, Gender, Nationalität oder auch die Corona-Pandemie sind Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen und spalten. Auf PULS 4 bekommen diese Angelegenheiten nun eine Plattform zur Diskussion und das von Angesicht zu Angesicht.

