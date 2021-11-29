Zum Inhalt springenBarrierefrei
Triff deinen Feind

Triff deinen Feind - Staffel 1 Folge 4

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 29.11.2021
Triff deinen Feind - Staffel 1 Folge 4

Triff deinen Feind - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Triff deinen Feind

Folge 4: Triff deinen Feind - Staffel 1 Folge 4

50 Min.Folge vom 29.11.2021Ab 6

Am PULS 4-Tisch zum Thema „Sexualität“ treffen der 24-jährige Jesse (NÖ) und Andrè Cartier (50, Wien) zusammen. Jesse ist Netzwerktechniker und steht für #kein_sex_vor_der_ehe, #katholisch und #gläubig, während sich sein Gegenüber als Travestiekünstler mit #homoehe und #queer identifizieren kann. Die 66-jährige Michaela (Pensionistin, NÖ) trifft zur Debatte „Waffengewalt“ auf den 37-jährigen Harald (Wien). Als Schießtrainer steht Harald dem Thema mit #selbstverteidigung und #schusswaffen anders gegenüber als Michaela, die für #pazifismus und #frieden steht. #Minimalismus und #nachhaltig lauten die Devisen der 26-jährigen Blessing aus Wien. Die Angestellte setzt sich bei „Triff deinen Feind“ zum Thema „Konsum“ mit Kärntner Gavis Dean (25, Rapper) an den PULS 4-Tisch. Er trägt mit seinen Ansichten zu #materialismus, #fashion und #style zum Austausch bei.

