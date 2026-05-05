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Comedy CentralStaffel 2Folge 4vom 05.05.2026
Der Kalte Krieg geht weiter

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Folge 4: Der Kalte Krieg geht weiter

22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 16

In dieser Folge braucht ein 30-jähriger Mann, der im Bauch seiner Mutter lebt, eine Rasur, ein niedlicher Hamster kämpft gegen eine mordende Roboter-Wespe, und Roy und Steve schmieden ein Komplott gegen das russische Militär.

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