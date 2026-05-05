Staffel 2Folge 4vom 05.05.2026
Der Kalte Krieg geht weiterJetzt kostenlos streamen
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Folge 4: Der Kalte Krieg geht weiter
22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 16
In dieser Folge braucht ein 30-jähriger Mann, der im Bauch seiner Mutter lebt, eine Rasur, ein niedlicher Hamster kämpft gegen eine mordende Roboter-Wespe, und Roy und Steve schmieden ein Komplott gegen das russische Militär.
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Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-2: Comedy Central Germany