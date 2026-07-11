Staffel 2Folge 8vom 11.07.2026
Die Abgründe von gesternJetzt kostenlos streamen
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Folge 8: Die Abgründe von gestern
21 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 16
In dieser Folge will ein Football-Coach eine Halbzeitansprache halten, die Aliens werden süchtig nach Jeffs Fürzen, und ein Scharfschütze will Rezeptionist Steve ausschalten.
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Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central Germany